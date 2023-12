In Delitzsch hat es einen SEK-Einsatz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Mittwochvormittag ein Mann mit einem spitzen Gegenstand in seiner Wohnung verschanzt. Der 28-Jährige sollte zur nigerianischen Botschaft gebracht werden, um dort seine Personalien feststellen zu lassen. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, habe der Mann gedroht, sie mit dem spitzen Gegenstand zu verletzen. Die Polizisten mussten daraufhin den Angaben zufolge die Wohnung verlassen.

