Zwei junge Störche sind am Dienstagabend in ihrem neuen Zuhause angekommen. Zuvor hatten sie es sich in ihrem Horst direkt an einer dicht befahrenen Bundesstraße in Wellaune gemütlich gemacht. Weil Gefahr bestand, mussten die Tiere umziehen. Bildrechte: Rolf Schulze/NABU Hohenprießnitz