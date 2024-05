Dem 24-Jährigen wurde vorgeworfen, in die Planung des Coups eingeweiht und in dessen Vorbereitungen einbezogen gewesen zu sein. Laut Anklage sollte er in der Tatnacht seinen Bruder und zwei Haupttäter zum vereinbarten Treffpunkt in Berlin fahren. Nach einer Polizeikontrolle soll er aber allein weitergefahren sein, um die ihn observierenden Beamten abzulenken.