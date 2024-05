Mit Fotokamera und Klemmbrett dokumentieren die Fünftklässler des Förderzentrums an der Promenade an diesem Vormittag ihren Schulweg in Torgau. Nicht allein. Begleitet werden sie von Referentinnen des Projektes "Wegecheck" und der Kinder- und Jugendstiftung. Ihre Schule, das Förderzentrum in der Altstadt, erreichen die sechs Mädchen über einen Gehweg, der mit Mülltonnen zugestellt ist. Schnell wird ihnen klar, einfaches durchkommen ist hier schwierig. "Manche Wege sind zu eng und manche Wege bringen gar keinen Schutz, falls mal was nass werden oder was passieren sollte", findet Schülerin Lucy Michelle. Ein Geländer etwa könnte helfen, Wartehäuschen an Bushaltestellen, Zebrastreifen oder Ampeln.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk