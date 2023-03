Nach ersten Erkenntnissen war der Unfallverursacher ein 18-Jähriger, der in Richtung Torgau unterwegs war. Er war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit drei Autos und einem Lkw zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Frauen und ein Mann getötet, der Unfallverursacher und drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen.

Wir gehen aktuell davon aus, dass mutmaßlich ein Mercedesfahrer in Richtung Torgau in den Gegenverkehr geraten ist und es deshalb zum Zusammenstoß mit weiteren Fahrzeugen kam.

Am Donnerstag war um 10:45 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe des Bahnhofs Eilenburg nahe der Muldebrücke ein Auto in den Gegenverkehr geraten. In der Folge stieß das Auto mit drei Pkws und einem Lastwagen zusammen. Die Bergung dauerte stundenlang. Aus Torgau sei ein Staatsanwalt an den Unfallort geeilt, außerdem ein Dekra-Sachverständiger, informierte die Polizei.