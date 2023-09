Wer also seine eigene Heimatstadt auf einem Festival repräsentieren möchte, muss sich nur per E-Mail anmelden und kann das Schild dann bei der Stadtverwaltung abholen. "Sie können es mitnehmen aufs Splash oder Sputnik oder dergleichen und dann bringen sie es uns wieder", sagt Münster. Das würde Verwaltungsaufwand und das Wiederbeschaffen der Schilder sparen.

Und wenn die Nachfrage weiter so groß ist, "werden wir uns bestimmt noch ein paar mehr anschaffen müssen", so Nistemann. Solange man das Schild wieder zurückbringt, ist der Service kostenlos, sonst werden 70 Euro fällig.

Auch in Eilenburg werden Ortsschilder regelmäßig gestohlen. Trotzdem hält Oberbürgermeister Ralf Scheler wenig von der Idee der Nachbarn. "Ich halte eine Vermietung solcher Ortseingangsschilder nicht für das Allheilmittel", so Scheler. "Probieren könnte man es, aber so ein Schild kostet über 300 Euro und ich würde noch anfangen Schilder zu vermieten, um Diebstähle einzudämmen. Ich glaube nicht daran."