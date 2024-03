Luftmassen aus dem Süden haben am Karsamtag in Sachsen für ungewöhnlich hohe Temperaturen gesorgt. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios stieg das Quecksilber in Mockrehna bei Torgau auf 24,9 Grad Celsius. Das ist der höchste Wert an einem Märztag in Sachsen seit 1968. Damals wurden in Dresden 26 Grad gemessen.

