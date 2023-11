Für ein Denkmal als Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 erhält Leipzig vom Bund einen Zuschuss in Millionenhöhe. Wie die Stadt mitteilt, stellt der Haushaltsauschuss des Bundestages dafür rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Denkmal soll auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz am Innenstadtringt entstehen, wo sich 1989 Menschen versammelten.