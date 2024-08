Soko Linx Wohnung in Leipzig-Connewitz durchsucht

Die Soko Linx des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen hat am Mittwoch auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden in Leipzig-Connewitz eine Wohnung durchsucht. Nach bisher unbestätigten MDR-Informationen soll die Maßnahme im Rahmen von Ermittlungen durchgeführt worden sein, die im Zusammenhang mit einem Überfall auf die Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens stehen. Nach dem Ende der Durchsuchung wurde ein Mann von vermummten Polizeibeamten abgeführt. Allerdings besteht derzeit gegen ihn kein Haftbefehl, wie der MDR in Erfahrung bringen konnte.