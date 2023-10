Die Werbung erscheint angesichts des Wasserschadens in noch unbekannter Höhe fast ein wenig trotzig: "Große Neueröffnung am 10.10.23 - 10 Prozent Rabatt auf alles!" steht auf dem Plakat vor dem "Netto"-Markt in Leipzig-Connewitz. Am Wiedebachplatz sind neben dem Discounter auch 178 Studentenwohnungen entstanden. Am Öffnungstermin will "Netto" festhalten, die ersten Studierenden sind ohnehin schon eingezogen. Und das, obwohl am Sonntag Unbekannte im Neubau die Wasserhähne aufgedreht und Abflüsse verstopft hatten. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung.