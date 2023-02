Zum Pilotprojekt gehört den Angaben zufolge eine Direktverbindung des privatwirtschaftlichen Anbieters Flixtrain von Leipzig über Berlin und Kopenhagen nach Stockholm. Das Unternehmen begrüße die Initiative "zur Förderung von mehr Wettbewerb auf der Schiene im Sinne der Reisenden in ganz Europa", erklärte ein Sprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN. "In den kommenden Wochen werden wir in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Europäischen Kommission die nächsten Schritte und Zeitpläne abstimmen." Man müsse "die Marktbedingungen und technischen Gegebenheiten im europäischen Eisenbahnsektor analysieren, untersuchen und weiter verbessern". Finanzielle Unterstützung sei nicht Teil der Vereinbarung, so der Sprecher auf Nachfrage.



Im vergangenen Jahr war an einigen Tagen übrigens schon einmal ein Liegewagenzug aus Stockholm nach Berlin bis nach Dresden verlängert worden. An mindestens einem Tag waren auf dem letzten Abschnitt gar keine Reisenden im Zug, sodass der Lokführer auf dem Weg zur Abstellung in Dresden-Reick am Hauptbahnhof einfach durchfahren konnte.

Stockholm Centralstation: Laut EU-Kommission soll bald ein privater Zug von Leipzig direkt in die schwedische Hauptstadt fahren. Bildrechte: IMAGO / Christine Roth