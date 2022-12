Mit Einführung des neuen Fahrplans kommt es auch zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis beziehungsweise Suhl zu einzelnen Änderungen. Von Montag bis Freitag wird am Abend die Taktlücke um 21 Uhr geschlossen - aus Richtung Wernshausen/Schmalkalden kommt die RB 81180 um 20.46 Uhr in Zella-Mehlis an und fährt 21.06 Uhr in Zella-Mehlis in Richtung Schmalkalden/Wernshausen ab.



Durchgehend von Wernshausen über Zella-Mehlis nach Suhl verkehren neu die Züge um 7 Uhr, 9 Uhr und 11 Uhr ab Wernshausen (nur an Werktagen außer Samstag). In der Gegenrichtung beginnen die Züge 7.59 Uhr, 10.01 Uhr und 12.01 Uhr in Suhl und verkehren über Zella-Mehlis nach Wernshausen (ebenfalls nur an Werktagen außer Samstag).



Am Wochenende ändert sich der Fahrplan zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis grundlegend. Die Züge verkehren an diesen Tagen jeweils um eine Stunde versetzt zum bisherigen Fahrplan (Stundentausch). Aufgrund der Fahrplanänderungen auf der Strecke Erfurt - Meiningen könnten so, so die Sprecherin, die Anschlüsse in Zella-Mehlis in Richtung Erfurt und Meiningen gesichert werden.