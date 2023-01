Die S-Bahnen nach Glauchau und Plauen sollen mit den bestehenden S-Bahn-Linien S5 und S5X zwischen Halle und Zwickau über Leipzig kombiniert werden. Ein VMS-Sprecher erklärte, die Glauchauer Züge sollen gemeinsam mit der bisherigen S5 alle zwei Stunden aus und nach Leipzig fahren. Dabei werden die Glauchauer Züge in Gößnitz ab- beziehungsweise angekuppelt. Die S-Bahnen nach Plauen sollen an der S5X hängen und alle zwei Stunden in Werdau an- beziehungsweise abgehängt werden.