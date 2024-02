Die Stadt Leipzig hat am Donnerstag ihren neuen Radverkehrsentwicklungsplan vorgestellt. Darin werden Bau- und Infrastrukturprojekte vorgestellt, die den Radverkehr befördern sollen. Als Ziele verfolgt die Stadt, dass mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen, Kinder und Erwachsene bis ins hohe Alter attraktive Verkehrswege zu eröffnen, Lücken zu schließen und Hauptrouten zu verbessern. Als Beispiel wurden die Arthur-Hoffmann-Straße zwischen Bayerischen Bahnhof und Hohe Straße genannt.

Grundsätzlich seien in den vergangenen anderthalb Jahren von der Stadt erhebliche Verbesserungen umgesetzt worden, sagt der Vorstandsvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Leipzig, Robert Strehler. "Es ist ein Wandel spürbar", so Strehler gegenüber MDR-SACHSEN. Die Planung von Radwegen und deren Umsetzung würde inzwischen viel schneller gehen: "Man sieht Ergebnisse", sagte er.