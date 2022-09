Eine geplante Abschiebung hat in der Leipziger Südvorstadt zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Der Vorfall ereignete sich in der Leipziger Südvorstadt. Der eigentliche Einsatz zur Abschiebung habe bereits 9.30 Uhr begonnen, erklärte Polizeisprecher Chris Graupner: "Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stellte sich relativ schnell heraus, dass der Mann in suizidaler Absicht aus dem Fenster springen wollte."