Warum sollen Pham Phi Son und seine Familie abgeschoben werden? - Der 65 Jahre alte Pham Phi Son siedelte im Alter von 30 Jahren 1987 als DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam in die DDR über und wurde in Chemnitz ansässig. Dort lebte er und arbeitete in der Gastronomie.

-2016 reiste er in sein Heimatland Vietnam. Dort bekam Pham Phi Son wegen der klimatischen Verhältnisse in Vietnam Probleme mit einer alten Kriegsverletzung im Knie und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Das hatte zur Folge, dass Pham Phi Son länger als sechs Monate in Vietnam blieb.

- Laut Rechtsprechung erlischt die sogenannte Niederlassungserlaubnis in Deutschland, wenn man sich ohne Genehmigung der Ausländerbehörde über die sechs Monate hinaus im Ausland aufhält.

- Die Ausländerbehörde erließ nach Wiedereinreise des Vietnamesen eine Ausreisepflicht, die die Polizei jederzeit vollziehen kann.

- Dagegen klagte Pham zuletzt 2017 vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen und scheiterte.

- Ein Antrag an die Härtefallkommission des Sächsischen Ausländerbeauftragten wurde 2019 abgelehnt.

- Ehefrau Nguyễn Thi Quynh Hoa - eine studierte Betriebswirtschaftlerin - reiste 2016 legal nach Deutschland ein, um Pham Phi Son zu heiraten. 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Emilia zur Welt.