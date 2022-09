Asyl Sachsen verzeichnet steigende Flüchtlingszahlen

Nach Sachsen kommen laut Innenminister Armin Schuster wieder deutlich mehr Geflüchtete. "Die Zahlen galoppieren regelrecht", sagte der CDU-Politiker. Bisher seien in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 etwa 20 Prozent mehr Menschen gezählt worden.

Täglich kämen derzeit mindestens hundert Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Freistaat an. Etwa drei Viertel von ihnen seien aus Syrien geflohen. Zudem kämen Menschen unter anderem aus Afghanistan und der Türkei.

Schuster befürchtet, dass Sachsen bald an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres jeweils 500 Menschen im Freistaat aufgenommen, seien es im Juni 1.000 gewesen, im Juli 1.500 und im August 2.000. Auch in den ersten Septembertagen sei die Tendenz weiter steigend, sagte der Innenminister.