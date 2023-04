Luftfahrt Touch-and-Go-Übung: Airbus A380 trainiert weiter am Flughafen Leipzig/Halle

Flugzeug-Fans in der Leipziger Umgebung haben gerade besonders viel zu gucken: Die Lufthansa trainiert mit dem A380 am Flughafen Leipzig/Halle das sogenannte Touch-and-Go-Manöver. Dabei geht es für die Besatzung nach Angaben des Flugunternehmens unter anderem um den manuellen Anflug auf Sicht und das Durchstarten der Maschine. Hunderte Schaulustige hatten sich das Flugspektakel in der vergangenen Woche an verschiedenen Spots angesehen. Nun geht es in das nächste Training.