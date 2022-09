17 Städte und Gemeinden vom Ausbau betroffen

Das wirtschaftliche Wachstum des Flughafens ist also wichtig für eine ganze Region und darüber hinaus. Gleichzeitig sind dabei zahlreiche Menschen in der Region vom Fluglärm betroffen: In Stadtteilen von Halle und Leipzig, in Delitzsch oder Eilenburg: Insgesamt sind es 17 Städte und Gemeinden.

Isabell wohnt bereits seit ihrer Kindheit in Schkeuditz und hat dort 2000 ein Haus gebaut. Sie sagt: Damals war der LEJ noch ein Provinzflughafen – und niemand habe ahnen können, was daraus einmal wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es sind Menschen wie Isabell und ihr Mann, die der Ausbau belastet. Sie wohnen bereits seit ihrer Kindheit in Schkeuditz – das ist der Stadtteil im Norden von Leipzig, in dem der Flughafen liegt. Im Jahr 2000 haben sie dort ein Haus gebaut. Da war der Flughafen noch ohne internationale Bedeutung und für sie auch kein Problem. Inzwischen ist der Airport Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen nach Frankfurt am Main und das viertgrößte Luftfracht-Drehkreuz Europas.



Dass das mal so wird, konnte laut Isabell auch niemand ahnen. Der aktuell geplante Ausbau macht ihr Angst: "Ich habe eher Sorge. Also unseren Kindern haben wir eigentlich gesagt: Ne, es hat keine Perspektive, hier zu bleiben." Doch für sie und ihren Mann sei das nicht so leicht – einfach gehen, nach einem Leben in diesem Ort und einem selbstgebauten Haus. Immerhin: In ihrem Haus sind auch Schallschutzfenster verbaut – auf Kosten des Flughafens.