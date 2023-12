Auch in diesem Jahr ist der Adventsbus des Gewandhausorchesters wieder unterwegs, um die Stadt in Weihnachtsstimmung zu bringen. Wie das Orchester mitteilte, wolle man jenen Menschen ein Geschenk zu machen, die Konzerte im Gewandhaus nicht miterleben können.

An den drei Adventssamstagen fährt das SalonQuartett "Stadtpfeifer" mit dem Bus durch Leipzig und bringt Musik aus dem Gewandhaus zu den Leipzigerinnen und Leipzigern. Das Ensemble legt an unterschiedlichen Einrichtungen und öffentlichen Plätzen in Leipzig einen Stopp ein und spielt auf dem geöffneten Oberdeck des Buses kostenfreie kleine Weihnachtskonzerte.