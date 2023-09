Der Dirigent Herbert Blomstedt ist voller Begeisterung für das Leipziger Gewandhausorchester. Es sei "in glänzender Verfassung", sagt der 96-jährige Schwede im Podcast von "Aufgefallen", dem Kulturmagazin von MDR Sachsen. Dies sei 1998, als er sein Amt als Gewandhauskapellmeister angetreten habe, nicht der Fall gewesen. Damals, so Blomstedt, habe sich das Orchester in einer schwierigen Übergangszeit befunden, "die wir wunderbar gemeistert haben."