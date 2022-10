Die Energiekrise hat auch Auswirkungen auf die Papierfabrik in Trebsen im Landkreis Leipzig. Laut einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" gilt in dieser Woche Kurzarbeit. Der Werkleiter Maik Nürnberger erklärte, die verarbeitende Industrie fahre gerade herunter, um Gas zu sparen. Das betreffe auch Kundinnen und Kunden, die Wellpappen aus der Papierfabrik bezögen, unter anderem Autohersteller. Laut Nürnberger will man aufgrund der Preise nicht auf Vorrat produzieren.