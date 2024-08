Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Landtagswahl Ritterlich wählen gehen im Rittergut Kössern

26. August 2024, 16:31 Uhr

Die Landtagswahlen in Sachsen stehen an. Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit Wochen. Denn jede Kommune muss Wahllokale vorhalten. Am besten barrierefrei und gut zu erreichen. Gewählt wird dann in der Kita Bärchenland, in der Grundschule um die Ecke oder eben in einem Rittergut wie in Kössern. Für manche Wähler ist dieses Wahllokal im Muldental bei Grimma das schönste in Sachsen.