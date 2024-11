Nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Wermsdorf am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei jetzt nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Fahrzeugs, möglicherweise eines SUV. Er oder sie hat den Unfall zwar nicht verursacht, kann den Angaben zufolge jedoch eventuell wichtige Hinweise geben. Das weiße Fahrzeug soll am Abend des 7. Novembers an der Unfallstelle angehalten haben und sei aus Richtung Wermsdorf gekommen. Die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig bittet um Kontaktaufnahme.