Zwei Kinder sind Dienstagabend in Dresden-Strehlen von einem Linienbus angefahren worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, hatten die Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren die Lockwitzer Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Beide Kinder wurden schwer verletzt, eines von ihnen schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Der Fahrer des Linienbusses musste nach dem Unfall psychologisch betreut werden.

Bereits am Dienstagvormittag war eine Seniorin in Dresden von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Die Busfahrerin erlitt einen Schock. Zudem waren ebenfalls in Dresden zwei Straßenbahnen in Unfälle verwickelt - eine Bahn stieß mit einem Pkw zusammen, eine andere mit einem Transporter. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt.