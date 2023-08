Eine verletzte Kuh hat in einer Leipziger Tierklinik einen Notschalter betätigt und damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte, war der Schalter in der Box des Tieres angebracht und eigentlich für die Angestellten da, um bei einem Brand oder einer Notlage zu alarmieren. Das Tier sei in der Nacht zum Freitag zufällig an den Schalter gekommen und ließ so die Einsatzkräfte ausrücken, hieß es.