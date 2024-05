In diesem Sinne sollen Schulen auch ein Globalbudget für Lernangebote und Schulentwicklung erhalten. Mit diesem sollen die Schulen selbst auch externes Personal zur Umsetzung von konkreten Lernangeboten einstellen können. Sollten an der jeweiligen Schule Lehrerstellen unbesetzt sein, sollen auch diese Mittel in das Globalbudget fließen.

Lehrer durch bessere Schulorganisation entlasten

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf die Schulorganisation: Zukünftig sollen nach dem Willen des Kultusministeriums an jeder Schule sogenannte multiprofessionelle Teams etabliert werden. In diesen Teams sollen unter anderem Schulleitung, Lehrpersonal, Schulassistenz, Schulsozialarbeit oder auch das IT-Management gemeinsam agieren. Es gehe auch darum, Lehrer mit dieser Organisation zu entlasten, ihnen mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit zu ermöglichen, so Christian Piwarz.