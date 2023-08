In der Leipziger Innenstadt ist es drückend heißt. Als Axel Schmoll und Johannes Hansmann vom Verein "Naturschutz und Kunst - lebendige Auen" (NuKLA) nach einigen Fahrtminuten den Leipziger Auwald betreten, treffen sie auf angenehme Kühle. Johannes Hansmann schaut lächelnd in die Wipfel von Eschen und Eichen: "Der Leipziger Auwald ist einer der größten in Deutschland vor allem in der Nähe zu einer Stadt. Die meisten Auwälder in dieser Größe und Form gibt es nicht mehr." Nach einigen Gehminuten erreichen die Naturschützer eine grüne Mauer aus Bäumen.