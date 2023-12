Nach dem Feuer in einem Leipziger Parkhaus ermittelt das Landeskriminalamt (LKA). Die Polizei geht von Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen aus und schließt eine politische Motivation nicht aus. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig und das LKA in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr Autos in Brand gesteckt. In der Folge griffen die Flammen auf zahlreiche Fahrzeuge über.

Bildrechte: xcitepress