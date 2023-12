Die Polizei hatte vorab mitgeteilt: "Da es in der Vergangenheit schon mehrfach zu polizeikritischen Versammlungen in Leipzig am 13. Dezember kam, waren Einsatzkräfte an mehreren Stellen in der Stadt präsent." Unter anderem die linksradikale Szene bringt ihre Abneigung gegen die rechtsstaatliche Polizeiarbeit unter dem Slogan ACAB ("All cops are bastards") zum Ausdruck. Der 13.12. symbolisiert die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet. Es seien Personen durchsucht worden, so Reporter vor Ort.