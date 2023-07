In einem Bereich der Demo soll es zum Einsatz von Pyrotechnik gekommen sein. Die Veranstalter distanzierten sich jedoch davon. "Das ist natürlich schade, dass sich einige über die Auflagen hinweggesetzt haben", sagte CSD-Sprecherin Jasmin Gräwel. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung jedoch friedlich. Am Abend sind noch weitere Events in der Stadt geplant. Der CSD in Leipzig ist nach Angaben der Organisatoren der älteste in Ostdeutschland.