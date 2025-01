Wie beim Training im Kulkwitzer See bei Leipzig sind bei der WM in Molvano lediglich Badeanzug, Badekappe, Schwimmbrille und Ohrstöpsel erlaubt. Die sind wichtig, damit das Eiswasser nicht in den Gehörgang kommt. In Molvano will Alisa auf jeden Fall ihren Weltrekord über 1.000 Meter Freistil im Eiswasser verteidigen, er liegt bei 12.41 Minuten. Außerdem ist sie die Weltbeste über 250 und 500 Meter Freistil, dazu über 100 Meter Rücken und 100 Meter Delphin. Wer sie einholen will, muss also ziemlich schnell sein.