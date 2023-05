In Leipzig haben sich am Sonntag rund 1.000 Menschen an der bundesweiten Fahrradaktion "Kidical Mass" beteiligt. Mit bunt geschmückten Rädern fuhren sie quer durch die Stadt. Unter dem Motto "Macht mehr für Kinder auf dem Rad" forderten Kinder, Jugendliche und Erwachsene fahrradfreundlichere Wege. Aufgerufen hatte der ADFC gemeinsam mit Initiativen in mehr als 200 Orten in ganz Deutschland und weiteren Ländern. In Sachsen gab es in den vergangenen Tagen unter anderem auch Aktionen in Dresden, Chemnitz, Bautzen und Görlitz.