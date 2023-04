Radverkehr Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer auf Leipzigs Straßen

Der Umbau ist Teil des Aktionsprogramms Radverkehr. Rund 70 Maßnahmen hatte sich die Stadt vor zwei Jahren vorgenommen. Diese Zahl sei bereits übertroffen worden, teilte die Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Das Leipziger Radnetz sei um 10,6 Kilometer gewachsen. "Darüber hinaus wurden Strukturen und Abläufe verbessert, um auch zukünftig den Radverkehr zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie effektiv zu fördern", heißt es aus der Stadtführung.

Polizei kontrolliert Verkehrssicherheit

Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, führt die Fahrradstaffel der Leipziger Polizei am Freitagvormittag mobile Kontrollen auf der Eisenbahnstraße durch. Ein Radfahrer bringt sein Fixie zum Stehen. Geduldig hört er zu, als ihm der Beamte sagt, dass die Ohrstöpsel verboten seien, die er grade noch in seinem Ohr trug. Der Radfahrer gibt sich einsichtig und die Polizisten belassen es bei einer mündlichen Verwarnung. Rund 150 Verkehrsteilnehmer werden an diesem Tag im Leipziger Osten kontrolliert. Dabei wurden 65 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Meist waren es Rotlichtverstöße von Radfahrern, teilte ein Polizeisprecher mit, aber auch Geschwindigkeitsüberschreitungen der Autofahrer wurden geahndet.

Die Polizei führt verstärkt Radverkehrskontrollen in Leipzig durch, wie hier auf der Eisenbahnstraße. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Platz 4 beim bundesweiten Fahrradklimatest

Beim Fahrradklimatest des ADFC landete Leipzig jüngst auf dem vierten Platz der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Kein schlechtes Ergebnis, mag man meinen. Allerdings ist die durchschnittliche Schulnote, die die Leipziger Radfahrer ihrer Stadt geben, eine 3 Minus (oder 3,84 im Schnitt). Weniger als ein Drittel der Leipzigerinnen und Leipziger fühlt sich demnach auf dem Fahrrad sicher im Straßenverkehr. Moniert wurden außerdem der fehlende Winterdienst, sowie die lückenhafte Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Zufriedenheit der Leipziger Radler und Radlerinnen insgesamt abgenommen. Das gelte für fast alle sächsischen Städte.

"Leipzig ist eine sehr autogerechte Stadt und damit nicht mehr zeitgemäß", sagt Robert Strehler vom ADFC Leipzig. "Das erfordert ein Umdenken aller Beteiligten. Leider kommt die Planung mit ihrer bisherigen Prozess- und Umsetzungsstruktur oftmals nicht hinterher. Da gilt es nachzubessern. Die jüngsten Maßnahmen zeigen aber einen klareren Willen, die Verbindlichkeiten auf die Straße zu bekommen."

Bürgerbefragung wird ausgewertet

Im Rahmen einer Bürgerbefragung hatte die Stadt im vergangenen Jahr die Leipzigerinnen und Leipziger nach Problemstellen befragt. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet. "Sie liefern wichtige Beiträge zur Entwicklung der konkreten Zielstellungen des Radverkehrsentwicklungsplan 2030 und darüber hinaus", heißt es von der Stadt. Mit einem Folgeprogramm will man nahtlos an das abgeschlossene Aktionsprogramm anknüpfen.

Ein Beschluss des Stadtrates über den Radverkehrsentwicklungsplan werde für Anfang 2024 angestrebt, danach kann laut Stadtleitung die Umsetzung der Maßnahmen angegangen werden. Wann die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden können, sei dabei vom Haushalt sowie den verfügbaren Personalressourcen abhängig. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit auf Leipzigs Straßen, sondern auch um Fahrradparken oder die Verbesserung des Umstiegs zwischen den einzelnen Verkehrsarten, um den Umstieg aufs Rad attraktiver zu machen.

Um den Umstieg aufs Rad zu fördern, fordert der ADFC mehr Stellplätze, vor allem wie hier am Hauptbahnhof. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Zahl der Radfahrer steigt rasant

Der Radverkehr auf Leipzigs Straßen ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Legten Leipzigerinnen und Leipzigern 2018 noch 18,7 Prozent aller Wege in der Stadt mit dem Rad zurück, rechnet die Stadt aktuell mit etwa 20,4 Prozent. Das heißt, jeder fünfte Weg wird inzwischen mit dem Rad zurückgelegt. Bezogen auf die Verkehrsleistung, also die zurückgelegten Kilometer, hat sich der Wert seit 1994 versechsfacht und liegt inzwischen bei über einer halben Milliarde Kilometern im Jahr.

Im Durchschnitt steigen inzwischen täglich 170.000 Leipzigerinnen und Leipziger aufs Rad und das in allen Altersgruppen. "Wir haben mittlerweile eine echte Fahrradkultur in Leipzig", sagt Tino Supplies von den Ökolöwen. "Immer mehr Bevölkerungsgruppen kommen dazu. Der Radverkehr wächst rasant. Deshalb braucht es auch ein rasantes Wachstum bei der Radverkehrsinfrastruktur."

Zahl der Unfälle gesunken

Das Unfallrisiko ist laut Verkehrs- und Tiefbauamt deutlich gesunken. Die Zahl der tödlich verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer sank 2021 und 2022 auf einen Toten im Jahr. Auch die Zahl der Schwerverletzten stagniere, bei gleichzeitig weiter zunehmender Nutzung des Fahrrads. Allerdings war der Autoverkehr pandemiebedingt in den zwei Jahren auch stark eingeschränkt.