Tiernachwuchs Faultier-Baby im Leipziger Zoo geboren

Große Freude im Leipziger Zoo: Faultierweibchen Elfriede (6) und Männchen Sid (11) haben am 14. September ein Junges bekommen, wie der Zoo mitteilte. Mithilfe einer Überwachungskamera konnten die Tierpfleger das Jungtier am Bauch der Mutter erkennen.

"Unsere Zweifinger-Faultiere können die gesamte Halle als Revier nutzen und befinden sich so nicht im täglichen Kontakt mit den Pflegern", erklärte Seniorkurator Ariel Jacken. Bereits vor einigen Wochen habe es Anzeichen einer bevorstehenden Geburt gegeben. Deswegen haben Mitarbeiter des Zoos eine Kamera an der Futterstelle installiert, um so Gewissheit über den Nachwuchs des zurückgezogenen Muttertieres zu erlangen.