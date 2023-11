Brandstiftung vermutet Ganzer Block in Bad Lausick nach Feuer unbewohnbar

Bei einem Feuer in einem Häuserblock in Bad Lausick sind am Mittwoch 20 Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte die Bewohner Rauchgase eingeatmet und mussten medizinisch betreut werden. Das Feuer sei am Nachmittag im Keller des Gebäudes an der Lessingstraße ausgebrochen.