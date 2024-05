Der Autohersteller Porsche hat am Dienstag seinen offiziellen Start der Elektromobilität in seinem sächsischen Werk in Leipzig gefeiert. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), teil.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas