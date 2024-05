Doch zur Blockiergebühr der Leipziger Stadtwerke erklärt deren Sprecher Frank Viereckl: "Der Preis für den Standzeitzuschlag beträgt 8,33 Cent pro angefangener Minute. Und er fällt nur tagsüber zwischen 8 und 20 Uhr an." Was also läuft hier schief? "Da kann es sich nur um einen technischen Fehler handeln", sagt Viereckl: "Der Kunde kann sich gern jederzeit an mich wenden oder ans Service-Center und dann wird ihm die Gebühr erstattet. Wir wollen von keinem Kunden verlangen, dass der in der Nacht sein Auto abklemmen und einen Wecker stellen muss."