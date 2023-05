In Leipzig sind Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Morgen des Pfingstmontags zu einem Großeinsatz in den Stadtteil "Zentrum Ost" gerufen worden. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN bestätigte, war in der Chopinstraße der Dachstuhl eines Pflegeheimes in Brand geraten. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.