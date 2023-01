Ein Tatverdächtiger sitzt den Angaben zufolge seit September in Untersuchungshaft. Dem 38 Jahre alten Mann werden insgesamt drei Taten zur Last gelegt. Er soll Mitte August die Stromzufuhr zu einer Gefriertruhe in der Nähe des Wald-Bistros unterbrochen haben. Nur einen Tag später soll er versucht haben, aus einem Container des Festzeltes Getränke zu stehlen.

Das Waldbistro in Torgau brennt am 3. September 2022 nieder. Der Tatverdächtig sitzt seit September in Untersuchungshaft. Bildrechte: Stadt Torgau

In einem Fall tappen Polizei und Staatsanwaltschaft offenbar noch im Dunkeln: Am 10. September 2022 wurde ein Toilettencontainer auf dem Laga-Geländen in Brand gesetzt. Der dabei entstandene Schaden liegt den Angaben zufolge in einem fünfstelligen Euro-Bereich. Hier werde noch gegen Unbekannt ermittelt, sagte Polizeisprecherin Jana Friedrich MDR SACHSEN. Auch zu den Motiven der Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen noch an. Wie lange die dauern, sei noch unklar, sagte Friedrich. Zu eventuellen Vorstrafen der Verdächtigen wollte sie keine Angaben machen.