Bei Einsatzfahrt Straßenbahnfahrerin rammt Feuerwehrauto: vier Verletzte

Vor dem Hauptbahnhof in Leipzig gerieten am Pfingstmontag Kameraden der Feuerwehr selbst in Not. Ihr Einsatzfahrzeug wurde von einer Straßenbahn so heftig gerammt, dass es umkippte.