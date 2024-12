Fast jede fünfte Person in Sachsen lebt mit einer Behinderung. Das entspricht etwa 800.000 Menschen. Viele von ihnen können nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben, auch in der digitalen Welt beim Gaming.



Inclusive Gaming will das ändern. Stefan Wilhelm, Florian Köhler und Christian Barth programmieren gemeinsam mit zwei weiteren Festangestellten und drei Praktikantinnen und Praktikanten barrierefreie Videospiele. Sie verfolgen dabei ihren ganz eigenen Ansatz von Inklusion. Laut Stephan Wilhelm möchten sie versuchen, Spiele von vorn herein für alle Menschen zugänglich zu machen. Anders als aktuell üblich in der Branche, im Nachhinein spezielle Einstellungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung anzubieten. Videospiele für blinde und sehende Menschen gleichermaßen, das ist die Mission. "Das macht für uns Inklusion aus", so Wilhelm.