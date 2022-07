Im Prozess um den Mord an einer 43-jährigen Frau in Leipzig hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Nach Reporterangaben verlas der 40 Jahre alte Mann am Freitag im Landgericht zitternd und unter Tränen eine Erklärung. Darin habe er zugegeben, seine Bekannte am 27. Dezember vorigen Jahres in ihrer Wohnung mit seinen Händen erwürgt zu haben. Er hasse sich dafür und es tue ihm unendlich leid, sagte der Mann.