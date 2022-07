Vor dem Leipziger Landgericht beginnt am Freitag der Mordprozess gegen einen Mann. Der 20-Jährige wird beschuldigt, im Januar an einem Feldrand bei Schkeuditz einen 19-Jährigen getötet zu haben. Er habe seinem Opfer aus nächster Nähe in den Kopf geschossen, so die Anklage. Die Leiche des 19-Jährigen wurde erst Tage später auf dem Feld in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle gefunden.