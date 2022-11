Das kommt aus der Zeit, in der wir noch keinen Hub (ähnlich Filiale, Anmerk. der Redaktion) hatten, da fuhren die Fahrer die erste Lieferung von zu Hause - unbezahlt. Für Rider (Fahrer) mit eigenem Fahrrad ist das bis heute so. Doch auch für sie muss sich das noch ändern und die Arbeit von der ersten Dienstfahrt an bezahlt werden. Früher mussten wir auch unsere eigenen Handys benutzen. Das hat sich glücklicherweise schon geändert. Der Gesamtbetriebsrat hat bereits erkämpft, dass jeder sein eigenes Arbeitshandy bekommt. Es gibt also erste Erfolge. Zum Beispiel auch regelmäßige Lohnüberweisungen.