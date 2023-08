Das Altenpflegeheim "Am Veitsberg" in Taucha bei Leipzig will nun doch keine minderjährigen Geflüchteten aufnehmen. Das teilte die Vorstandsvorsitzende Katharina Höhne vom DRK Kreisverband Leipziger Land MDR SACHSEN am Freitag mit. In den vergangenen Tagen war im Gespräch, die durch Personalmangel nicht genutzten Betten jungen Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Daraufhin wurde ein Trafohäuschen am Pflegeheim mit ausländerfeindliche Parolen und verfassungsfeindliche Zeichen beschmiert. Die Heimleitung hatte Anzeige erstattet.

In Taucha hat es Protest gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einem nicht mehr genutzten Teil eines DRK-Pflegeheims gegeben. Bildrechte: dpa