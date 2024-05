Man wisse, so der FSV in der Stellungnahme, dass es nicht nur ein Problem des 1. FC Lok Leipzig sei. Auch in Zwickau habe man das schon schmerzlich erfahren müssen. "Bringt euren Frust mit ins Stadion, lasst Dampf in den 90 Minuten ab, geht auch mal bis an die Gürtellinie – aber respektiert die Grenzen", heißt es weiter in der Erklärung.



Lok Leipzig, das nach eigener Aussage von Zwickauer Seite während der Partie nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden war, betonte in Person von Geschäftsführer Alexander Voigt via Bild: "Natürlich werden wir alles dafür tun, um zur Aufklärung beizutragen" und ergänzte: "Wir setzen uns schon seit vielen Jahren gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt im Stadion ein und verabscheuen derartige Entgleisungen."