Polizei ermittelt Mann in Halle offenbar in den Fuß geschossen

07. Mai 2024, 16:06 Uhr

Nachdem ein Mann von einem Unbekannten am Montagabend in Halle offenbar mit einer Waffe verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Dem Opfer wurde in den Fuß geschossen.