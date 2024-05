In Merseburg im Saalekreis hat sich nach dem Brand in einer Tiefgarage Ende April der Anfangsverdacht der Brandstiftung bestätigt. Weitere Hinweise gibt es nach Angaben der Polizei aber noch nicht.

Bei dem dem Feuer am 25. April wurden auch drei darüber liegende Mehrfamilienhäuser beschädigt. Laut Polizei können diese noch immer nicht genutzt werden. 14 Bewohner seien weiter in Hotels untergebracht. Auch die Tiefgarage sei noch nicht wieder nutzbar.

Laut Leitstelle brach der Brand kurz nach 20 Uhr in der Tiefgarage des Gebäudes aus. Die Tiefgarage verbindet die drei Mehrfamilienhäuser, die jetzt vorübergehend unbewohnbar sind. Insgesamt wurden 32 Personen aus den Wohnhäusern in Sicherheit gebracht. Sie kamen zuerst in einem Bus unter, später stellte der Vermieter Zimmer in einem Hotel bereit.