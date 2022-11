ald wird der Name "Dorfkauf Dürrweitzschen" am Laden am Festplatz prangen. Dass die kleine Verkaufsstelle in Dürrweitzschen im Landkreis Leipzig seit Mitte Oktober wieder geöffnet hat, ist Roberto Börno und Michaela Enge-Börno zu verdanken. Den neuen Chefs ist es einen Monat nach Wiedereröffnung auch weniger bang ums Herz: "Ich dachte, es war ein Fehler aufzumachen, aber jetzt muss ich mittlerweile sagen, dass es langsam anfängt zu laufen", sagte Enge-Börno im Gespräch mit MDR SACHSEN.